Balıkesir\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Gece, saat 02.00 sıralarında çıkan yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Burhaniye Taylı Caddesindeki bir mobilya atölyesinde 02.00 sıralarında başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi Burhaniye Gurup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin sonunda söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Küle dönen mobilya atölyesi kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşlar tarafından alev alev görüntülendi. - BALIKESİR