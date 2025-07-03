Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesi'nde araziden ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimleri, Burhaniye Belediyesi su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangına ayrıca vatandaşlar da traktör ve su tankerleriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları titizlikle sürüyor. - BALIKESİR