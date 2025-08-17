Balıkesir\'de Şehir Çöplüğünde Yangın

Balıkesir'de şehrin çöpünün depolandığı ve ayrıştırıldığı şehir çöplüğünde yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilen yangın araziye sıçradı.

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın arazi boyunca yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler söndürülürken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın da kontrol altına alındı.

Öte yandan, leylek göç mevsiminin başlamasından dolayı şehir çöplüğü civarında onlarca leylek dikkatlerden kaçmadı. Leyleklerin yüksek gerilim hattındaki tellere konması dolayı ile yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yangın bölgesinin yakınında bulunan Gökköy'ün elektriği yeni bir yangına neden olmamak için sabaha kadar kesildi. - BALIKESİR