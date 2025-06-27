Balıkesir İtfaiyesi 730 Yangına Müdahale Etti, Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Balıkesir İtfaiyesi 730 Yangına Müdahale Etti, Vatandaşları Uyardı

Balıkesir İtfaiyesi 730 Yangına Müdahale Etti, Vatandaşları Uyardı
27.06.2025 17:20  Güncelleme: 17:22
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Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, son 9 günde il genelinde çıkan 730 yangına müdahale etti. Yaz aylarında artan yangınlara dikkat çeken ekipler, vatandaşları tarla ve bahçelerde ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, il genelinde son 9 günde çıkan 730 yangına müdahale etti. Yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkat çeken itfaiye ekipleri, özellikle tarla ve bahçelerde ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Deneyimli kadrosu ve modern teknik araçlarıyla il genelinde meydana gelen her türlü yangın, kaza ve acil duruma anında müdahale eden Balıkesir İtfaiyesi, 17-25 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 730 yangını söndürdü. Modern donanımla itfaiyenin araç filosunu ve yeni personellerle kadrosunu güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, kent genelinde özellikle yaz aylarında artan yangınlarla da gece gündüz mücadele ediyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, artan sıcaklıklarla birlikte evlerde, ot ve arazilerde çıkan yangınların yanı sıra araç yangınlarına da tam teçhizatlı olarak anında müdahale ediyor. Bu kapsamda sadece 25 Haziran Çarşamba günü toplam 151 yangına müdahale eden ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlara anında müdahale ederek, can kayıplarının önüne geçmek için etkili bir mücadele veriyor.

Ot ve arazi yangınlarında özellikle toprak üstünde ve altında yaşayan canlıların da hayatını kaybettiğine dikkat çeken Balıkesir İtfaiyesi, vatandaşları yangın riskine karşı uyardı. Tarla ve bahçelerde ateş yakılmaması konusunda vatandaşları uyaran itfaiye, ormana yakın alanlardaki otların temizlenmesinin önemine de dikkat çekti. Anız ve kuru otların tutuşturulmaması gerektiğini belirten itfaiye ekipleri, kaynak ve kesim işlerinde de kıvılcım riski olduğunu belirtti. Biçerdöver ve balya makinesi kullanırken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen ekipler, traktör arkası su tankeri ile en az 2 adet yangın tüpü bulundurulması konusunda özellikle çiftçileri uyardı. Yangın riskine karşı duman ve koku fark eden vatandaş, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım talebinde bulunabilirler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir İtfaiyesi 730 Yangına Müdahale Etti, Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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