Bandırma\'da dorsesi açık kalan tır üst geçide vurdu

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir tırın dorsesinin açık kalması sonucu üst geçide çarptı.

Çanakkale - Bursa istikametine ilerleyen 16 AKV 111 plakalı tırın açık kalan dorsesi, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu Üstgeçidi'ne çarptı. Dorse üst geçitte asılı kalırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza yerine intikal eden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği kontrol altına almak üzere trafiğin akışını tek şeritten sağladı. Sabah iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle tek yönden ilerleyen trafik, kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

Yükünü indirdikten sonra tırın dorsesini açık unutan sürücü, bir süre aracını kullandıktan sonra Bandırma Korozman Kavşağı'nda bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazıloğlu Üstgeçidi'nden geçmek istedi. Bu sırada açık unutulan damperli dorse üst geçide takıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

16 AKV 111 plakalı tırın şoförü, kazanın şokunu atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Alt geçitte takılı kalan dorse, olay yerine çağrılan vinçle kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri de kaza yerinde üstgeçitte meydana gelen hasarda yola düşebilecek parçaları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yaptı. - BALIKESİR