Bandırma'da park halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye kısa sürede söndürdü - Son Dakika
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Bandırma'da park halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye kısa sürede söndürdü

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Bandırma\'da park halindeki otomobilin motoru alev aldı, itfaiye kısa sürede söndürdü
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Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde park halindeki 35 DC 1306 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Bandırma'da park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bandırma ilçesi Paşabayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 DC 1306 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, motor bölümünde etkili olan yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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