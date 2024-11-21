Bartın\'da Fırtına Zor Anlar Yaşattı

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Bartın'da başlayan fırtına nedeniyle yapraklar havada uçuşurken vatandaşlar ve esnaflar zor anlar yaşadı.

Bartın'da akşam saatlerin yağmur ile birlikte fırtına da başladı. Fırtına nedeniyle yapraklar havada uçuşurken, caddede yürüyen vatandaşlar ve esnaflar ise zor anlar yaşadı. Caddede yürüyen imsanlar açtıktıkları şemsiyelerin uçmaması için çaba sarf ederken, bir çocuk ise rüzgarda ters dönen şemsiyesi ile uğraştı. Zarar görmemesi için tenteleri kapatmaya çalışan esnaflar, ise dükkan dışındaki masa örtüsü, kitap, kıyafet gibi ürünleri ise zarar görmemesi için içeriye taşımaya çalıştı.

Bartın'da fırtına ve yağış ise kentte etkisini sürüyor. - BARTIN