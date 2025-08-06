Bartın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın mekeze bağlı Kayadibi Çavuş köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin ve köylülerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Kayadibi Çavuş Köyü mezarlığı yanındaki otluk alanda, saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 3 farklı alanda yayılan alevler, bölgedeki yerleşim yerlerinin de tehdit etmeye başladı. Büyük paniğin yaşandığı alevlere müdahale eden ekiplere, köylüler de destek verdi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 10 arazöz, 2 tanker, 4 iş makinesi 160 asker işe çok sayıda köylü katıldı.

8 ev tahliye edildi

Alevlerin tehdit ettiği yaklaşık 8 ev tahliye edildi. Alevlerin hızla yaklaştığı evlerden birinde bulunan 94 yaşındaki bedensel engelli Şevki Bayrak da jandarma ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Rüzgarın tersine esmesi ile alevler, yerleşim yerine değil ormanlık ve tarım alanlarına doğru ilerledi. Helikopter, ekipler ve köylülerin yardımıyla alevler, saatte kontrol altına alındı

Yangın bölgesimde inceleme yapan Vali Nurtaç Arslan, hem ekiplerin hem de vatandaşların tüm imkanları ile yangına müdahale ettiğini söyledi. Vali Arslan'ın 2 adet yangın söndürme helikopterinin yola çıktığını söylediği anda helikopterlerin görülmesi sevince yol açtı. Vali Arslan, "Devlet, millet el ele. Bu çok önemli ama yangının çıkmaması noktasında da herkesin çok duyarlı olması gerekiyor. Bizler aşırı sıcaklılar nedeniyle yangına karşı uyarılarda bulunduk. Yine maalesef bu tür bir durumla karşılaştık" diye konuştu.

Vali Arslan tahliye edilen engelli Şevki Bayrak'ın da yanına giderek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yangının ilk çıktığı anlarda görerek, yetkilileri arayan Fatma Çolak ve torunu Damla Çolak ise yaşananları şöyle anlattı:

"İlk yol kenarında dumanları gördük. Sonra alevler hızlı yayıldı. Her taraf duman oldu. Mezarlıkta kimse yoktu o anda. O bölgede insan görmedik hiç. Sonra yetkilileri arayarak haber verdik."

Yangının sebebi araştırılırken jandarma ekipleti sabotaj ihtimaline karşı inceleme başlattı. - BARTIN