Bartın'da üç ayrı yönden gelen 3 aracın kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bartın'ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak'ın Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolundaki Bedil Kavşağı'nda meydana geldi. Perşembe istikametinden gelen A.E idaresindeki 34 BEĞ 251 plakalı araç, Kozcağız yönünden gelen F.A yönetimindeki 39 ACU 097 plakalı araç ve Hadırlar köy yolundan çıkan Ş.K.'nın kullandığı 74 AGG 627 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.E. ile aynı araçta bulunan yolcu S.E. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.