Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuna ilişkin davada, sanık Ç.F.'nin 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutuklanmasına karar verildi.

Aynı duruşmada sanık E.G. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezası ile cezalandırılırken, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.