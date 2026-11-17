Bartın'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 sanığa toplam 20 yıl hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan 2 sanık toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan biri 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL, diğeri 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezası alırken biri tutuklandı, diğerinin tutukluluğu devam ediyor.
Bartın'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa toplamda 20 yıl hapis cezası verildi.
Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçuna ilişkin davada, sanık Ç.F.'nin 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin TL adli para cezası ile cezalandırılarak, hükmen tutuklanmasına karar verildi.
Aynı duruşmada sanık E.G. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezası ile cezalandırılırken, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: İHA
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