Bartın Orduyeri'nde merdivenden düşen şahıs tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Orduyeri Mahallesi'nde merdivenden düşen şahıs ağır yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Bartın'da merdivenden düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi'nde merdivenden düşen Oğuz Özardıç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özardıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özardıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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