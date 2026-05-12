Başakşehir'de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü
Başakşehir'de parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın 8. saatinde söndürüldü

12.05.2026 06:23  Güncelleme: 06:24
Başakşehir'de bir parfüm imalatı tesisinde çıkan yangın, çevredeki dükkanlara ve otoparka sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına 8 saat süren bir müdahale ile kontrol altına aldı. Yangında bir itfaiyeci yaralanırken, mahsur kalan bir kedi kurtarıldı.

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde parfüm imalatı tesisinde yangın çıktı. Yangın tesisin yanındaki bir başka dükkana ve otoparka da sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin 8 saat süren müdahalesi sonunda yangın tamamen söndürülürken, mahsur kalan bir kedi kurtarıldı, ayağından yaralanan bir itfaiyeci ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 22.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Eskoop Sanayi Sitesi'nde parfüm imalatı yapan 2 katlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatında başlayan yangın hızla büyüdü ve yanındaki bir başka iş yeri dahil olmak üzere alt katta bulunan otoparka da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Saatler süren patlamaların da yaşandığı yangına çevre ilçe belediyelerinden de su tankı desteği geldi. Yangında ölen olmazken müdahale eden bir itfaiye eri bacağının yanması ile olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yangından bir kedi yine itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın gece boyunca devam ederken 8. saatinde tamamen söndürüldü. Yangının başladığı parfüm imalatı yapan iş yeri dahil olmak üzere yangının sirayet ettiği diğer dükkan ve otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:48:54.
