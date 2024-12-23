Başı Teneke Kutuda Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Başı teneke kutuya sıkışan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleri başı tenekeye sıkışan bir köpeği fark etti. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, başı tenekeye sıkışan köpeği kurtararak doğaya saldı.
Mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.
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