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Başkent'te sağanak yağış etkili oluyor

ANKARA - Ankara'da, valilik tarafından uyarısı yapılan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde etkili oluyor.

Ankara'da öğlen saatlerinde etkisi artıran sağanak sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sel nedeniyle kentteki bazı caddeler ve yollar sular altında kaldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmamak için yoğun çaba verdi.