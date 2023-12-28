Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü

Kayınpeder gelinini öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayınpeder silahla gelinini öldürdü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Karapürçek mahallesinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan kayınpeder Satılmış Demir ile Derya Demir bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Daha sonra ise tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Satılmış Demir, yanında bulundurduğu silah ile gelini Derya Demir'i baş ve sırt kısmından vurdu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gelin Derya Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Derya Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a götürülürken, şüpheli Satılmış Demir, gözaltına alındı.

Öte yandan Satılmış Demir'in toplamda 14 tane suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca Derya Demir'in, geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak hayatını kaybeden emlakçı Yusuf Demir'in eşi olduğu öğrenildi.