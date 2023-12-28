 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayınpeder, silahla gelinini öldürdü. Olay, Karapürçek mahallesinde meydana geldi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve kayınpeder, gelini Derya Demir'i vurarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alındı. Gelinin, geçtiğimiz hafta eşini kaybeden emlakçı Yusuf Demir'in eşi olduğu belirtildi.

Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü
28.12.2023 - 20:04,
Abone Ol

Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü

Kayınpeder gelinini öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde kayınpeder silahla gelinini öldürdü.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Karapürçek mahallesinde sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan kayınpeder Satılmış Demir ile Derya Demir bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Daha sonra ise tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Satılmış Demir, yanında bulundurduğu silah ile gelini Derya Demir'i baş ve sırt kısmından vurdu. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gelin Derya Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Derya Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp'a götürülürken, şüpheli Satılmış Demir, gözaltına alındı.

Öte yandan Satılmış Demir'in toplamda 14 tane suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ayrıca Derya Demir'in, geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle kendini vurarak hayatını kaybeden emlakçı Yusuf Demir'in eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Derya Demir, Altındağ, Ankara, Adli Tıp, Aile İçi Şiddet, Ölüm, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu

Son Dakika
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 20:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte aile içi cinayet: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement