Basra'da Roket Saldırısı: 5 Ölü

07.04.2026 19:34
Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde bir eve roket isabet etmesi sonucu can kaybı yaşandı. Olay, Basra'nın batısında yer alan Hor el-Zübeyr bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin olay yerine intikal etmesinin ardından yapılan ilk incelemelerde, saldırı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, binanın enkazı altında başka kişilerin bulunma ihtimaline karşı bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Güvenlik kaynakları, roketin hangi noktadan ve kim tarafından ateşlendiğinin henüz tespit edilemediğini belirtirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, roketin isabet ettiği evde büyük çaplı hasar oluştuğu ve bölge halkının enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. - BASRA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
