Basra'da Yarış Faciası: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Basra'da Yarış Faciası: 1 Ölü, 11 Yaralı

13.02.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın Basra vilayetinde bir yarışta kontrolden çıkan araç kalabalığa daldı, 1 sürücü hayatını kaybetti.

Irak'ın Basra vilayetinde bir yarış pistinde kontrolden çıkan bir aracın izleyicilerin arasına daldığı kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetindeki Basra Uluslararası Stadyumu yakınlarında düzenlenen bir araba yarışı faciayla sonlandı. Yarışmayı kazanan sürücü yarışın altıncı turunu tamamladıktan sonra pistten çıkışı sırasında aracıyla gösteri yapmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın yoldan çıkması ve kalabalığa doğru savrulması sonucunda ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ayrıca arabanın üzerine savrulduğu izleyiciler arasından da 11 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtirken, yarışın resmi kurumların gözetiminde olmasına rağmen etkinlik sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığının tespit edildiğini açıkladı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Basra, Irak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Basra'da Yarış Faciası: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 00:09:59. #7.11#
SON DAKİKA: Basra'da Yarış Faciası: 1 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.