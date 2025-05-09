Ardahan'da bataklığa saplanan inek, 1 saatlik mücadelenin ardından kurtarıldı.
Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde meraya otlatılmaya bırakılan ineklerden 1'i bataklığa saplandı. İneğin çamura saplandığını gören köylüler, 112 Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri halat yardımıyla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı.
AFAD ekipleri tarafından bataklıktan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bataklığa Saplanan İnek Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?