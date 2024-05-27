Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Batman\'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek yaptıkları çalışmada iki araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

27.05.2024 10:20
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Batman'da iki araçta yapılan aramada ele geçirilen 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ile ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Aldıkları ihbarı değerlendiren Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan iki araçta dedektör köpek "İka" ile yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler R.R., A.E., Y.Ö., S.Ç., H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Narkotik, Batman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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