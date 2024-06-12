Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında bina sakinleri kurtarıldı

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Batman'ın Gercüş ilçesinde 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlara neden olurken bina sakinleri uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde, binanın alt katında bulunan fırının bacasından çıktığı iddia edilen yangın, 6 katlı binanın çatı katındaki daireyi kullanılamaz hale getirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çatı katında mahsur kalan bina sakinleri uzun uğraşların ardından itfaiye aracı merdiveniyle kurtarıldı. Çatı katında uzun süre kurtarılmayı bekleyen bazı vatandaşların dumandan etkilenmesi üzerine yaklaşık 15 kişinin, olay yerine gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - BATMAN