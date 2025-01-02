Batman'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Batman'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

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Sokak ortasında öldürülen Halil İbrahim Etike'nin cinayet zanlısı tutuklandı.

02.01.2025 15:53
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Batman'daki cinayet zanlısı tutuklandı

BATMAN - Batman'da sokak ortasında öldürülen 18 yaşındaki şahsı öldüren zanlı tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2024'te merkez Meydan Mahallesi Komando Caddesi'nde Halil İbrahim Etike'nin öldürülmesi olayına karışam şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli 4 şahsın yakalandığı kaydedildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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