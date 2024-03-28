Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Batman\'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Batman'da H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde gittiği husumetlisi R. A'nın cep telefonu dükkanına silahla ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Şüpheli H.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

28.03.2024 21:42  Güncelleme: 21:45
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Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, H.Y. isimli şahıs, iftar saatinde gittiği husumetlisi R. A'nın Kültür Mahallesi'ndeki cep telefonu dükkanına ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlanan iş yerinde hasar oluştu. H.Y. olay yerinden uzaklaşamadan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da iftar saatinde husumetlisinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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