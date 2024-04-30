Batman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Batman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Batman\'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Batman'da Güney Çevreyolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü, otomobili güvenlik şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle otomobil yangını söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü ise yara almadı.

30.04.2024 19:15
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Batman'da seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobili güvenlik şeridine çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücü yara almazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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