Batman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Batman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

08.11.2024 21:59
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağında meydana geldi. 34 JE 2449 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki başka bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaparak takla atıp kaza yaptı. Otomobil, caddenin ortasında ters bir şekilde dururken sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

İtfaiye ekipleri, kontağı açık kalan otomobili soğutarak olası bir yangını önledi. Kaza yapan araç çekiciyle caddeden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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