Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akburç köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.