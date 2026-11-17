Batman Gercüş'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kazada hafif yaralanan 1 kişi, Gercüş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Akburç köyü yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Akburç köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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