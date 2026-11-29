Batman'ın Kozluk ilçesinde gençlerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin çevresinde toplandığı esnada aniden bir patlama yaşandı. Panik yaratan patlamada yaralanan kimse olmadı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, soğuk hava nedeniyle ısınmak için ateş yaktı. Ateşin çevresinde sohbet eden gençler, bir anda yaşanan patlamayla irkilerek büyük korku yaşadı. Patlama sonucu alevler çevreye yayılırken, gençler panik içinde bulundukları yerden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmadı; korku dolu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.