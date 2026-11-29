Batman Kozluk'ta ısınmak için yakılan ateş ani patlamayla çevreye alev saçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, soğuktan korunmak için ateş yaktı. Ateşin çevresinde sohbet ederken meydana gelen patlamada alevler etrafa saçıldı; gençler panikle dağılırken yaralanan olmadı ve o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde gençlerin ısınmak amacıyla yaktığı ateşin çevresinde toplandığı esnada aniden bir patlama yaşandı. Panik yaratan patlamada yaralanan kimse olmadı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Kozluk ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, soğuk hava nedeniyle ısınmak için ateş yaktı. Ateşin çevresinde sohbet eden gençler, bir anda yaşanan patlamayla irkilerek büyük korku yaşadı. Patlama sonucu alevler çevreye yayılırken, gençler panik içinde bulundukları yerden uzaklaştı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayda yaralanan olmadı; korku dolu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: İHA
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