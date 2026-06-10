Bayburt Ormancılığında Yangın Hazırlığı

Yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadele stratejilerini belirlemek ve hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düzenlenen kapsamlı değerlendirme toplantısına ve uygulamalı saha eğitimine katıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Ahmet Demirci başkanlığında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında Bayburt, Gümüşhane, Torul ve Kürtün Orman İşletme Müdürlükleri yer aldı. Toplantıda, bölgedeki ormanlık alanların yangın riskine karşı korunması, müdahale sürelerinin kısaltılması ve olası olaylara karşı işletme müdürlükleri arasındaki koordinasyonun artırılması yönünde alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Değerlendirme toplantısının ardından düzenlenen uygulamalı saha eğitiminde ise arazöz ekipleri bir araya geldi. Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulan personele; teknik ekipmanların etkin kullanımı ve zorlu arazi şartlarında müdahale tekniklerine yönelik pratik eğitimler verildi. - BAYBURT