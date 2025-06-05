Bayburt Polisi Öğrencilere Bilgilendirme Programı Düzenledi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü yol güvenlik kontrolleri, uyuşturucu tacirlerine operasyonlar, suçlularla mücadele, asayiş gibi birçok alanda faaliyetlerini titizlikle sürdürürken, öğrencileri, gençleri ve vatandaşları bilgilendirmeyi aksatmıyor. Bayburt polisi, köy okulu öğrencilerini çeşitli konularda bilgilendirerek, uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Maden Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik program düzenlendi. Polisin görevlerinin anlatıldığı, meslek tanıtımının yapıldığı bilgilendirme faaliyetinde temel güvenlik kuralları, basit trafik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında öğrencilere detaylı bilgiler verildi. Güvenli internet kullanımının üzerinde durulduğu, trafik kurallarının öneminin vurgulandığı programda, öğrencilerin merak ettiği sorular yanıtlandı. Konu ile ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının ardından eğitim ve bilgilendirme faaliyeti son buldu. - BAYBURT