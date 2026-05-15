Bayburt\'ta 5 Afgan Göçmen Yakalandı

15.05.2026 18:24
Bayburt'ta düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı, 3'ünde sahte İran pasaportu ele geçirildi. Yakalananlar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslardan 3'ünün üzerinde sahte olduğu değerlendirilen İran pasaportu ele geçirildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son bir haftada yapılan analiz ve saha kontrollerinde Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün üzerinde İran İslam Cumhuriyeti'ne ait pasaport bulundu. Pasaportlarda yapılan incelemelerde belgelerin sahte olduğu belirlendi. Şahıslar hakkında 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Diğer 2 Afganistan uyruklu şahıs hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen, idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

