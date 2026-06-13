Bayrampaşa'da Atölyede Yangın - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Atölyede Yangın

13.06.2026 18:06
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Bayrampaşa'daki bir iş hanında plastik eşya üretimi yapan atölyede yangın çıktı, itfaiye söndürdü.

Bayrampaşa'da bir iş hanında plastik eşya üretimi yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Güneş Caddesi'nde, saat 16.30 sıralarında 3 katlı bir iş hanında yangın çıktı. Binanın en üst katında bulunan ve plastik eşya üretimi yapılan atölyede çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

"Dumana müdahale etmeye çalıştık, edemedik"

Nedim Demir isimli vatandaş, sadece dumanı gördüğünü ve itfaiyeye haber verdiklerini belirtti. Olayın yaşandığı binanın alt katında dükkanının bulunduğunu belirten Murat Demir isimli vatandaş ise, "Kaportacıyım, alt katta servisimiz var. Dumanı gördük, dumana müdahale etmeye çalıştık, edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Dumanın yoğunluğundan dolayı zehirleniriz diye aşağı indik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da Atölyede Yangın - Son Dakika

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