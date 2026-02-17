Belarus'un Hava Balonları Vilnius Uçuşlarını Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belarus'un Hava Balonları Vilnius Uçuşlarını Durdurdu

17.02.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus'tan gelen hava balonları, Litvanya'nın Vilnius'taki uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Belarus'tan gelerek Litvanya hava sahasını ihlal ettiği belirlenen hava balonları, başkent Vilnius'taki uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

Belarus ile Litvanya arasında yeni bir hava balonu krizi daha yaşandı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, Belarus'tan gelerek ülke hava sahasını ihlal ettiği tespit edilen hava balonlarının başkent Vilnius'taki hava trafiğini olumsuz etkilediğini açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında Vilnius Havalimanı hava sahasına giren balonlar nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Belarus sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan havalimanında Ekim 2025'ten bu yana uçuşlar 10'dan fazla kez durduruldu. Uçuşlar en son 27 Ocak'ta askıya alınmıştı.

Litvanya hibrit saldırı olarak nitelendirmişti

Litvanya, daha önceki olaylarda uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti. - VILNIUS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Litvanya, Belarus, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Belarus'un Hava Balonları Vilnius Uçuşlarını Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Belarus'un Hava Balonları Vilnius Uçuşlarını Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.