Belarus'un Hava Balonları Vilnius Uçuşlarını Durdurdu

Belarus'tan gelerek Litvanya hava sahasını ihlal ettiği belirlenen hava balonları, başkent Vilnius'taki uçuşların geçici olarak durdurulmasına yol açtı.

Belarus ile Litvanya arasında yeni bir hava balonu krizi daha yaşandı. Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi, Belarus'tan gelerek ülke hava sahasını ihlal ettiği tespit edilen hava balonlarının başkent Vilnius'taki hava trafiğini olumsuz etkilediğini açıkladı. Merkezden yapılan açıklamada, yerel saatle 18.30 sıralarında Vilnius Havalimanı hava sahasına giren balonlar nedeniyle uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Belarus sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan havalimanında Ekim 2025'ten bu yana uçuşlar 10'dan fazla kez durduruldu. Uçuşlar en son 27 Ocak'ta askıya alınmıştı.

Litvanya hibrit saldırı olarak nitelendirmişti

Litvanya, daha önceki olaylarda uçuşlardaki aksamanın komşu Belarus'tan kaçak sigara taşıyan hava balonları nedeniyle yaşandığını savunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yu bu uygulamaya izin vermekle suçlayarak, bunu bir "hibrit saldırı" olarak nitelendirmişti. - VILNIUS