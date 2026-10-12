Belçika'da öğrenci protestolarında polisle çatışma çıktı, 12 kişi gözaltına alındı

Belçika'da protestolara devam eden öğrencilerin polisle çatışması sonucu 12 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da devam eden öğrenci protestolarında sokaklar yeninden karıştı. Öğrenciler, bugünde sokağa inerek başkent Brüksel'de Midi Tren İstasyonu çevresinde toplandı. Çöpleri ateşe veren ve sokaklarda barikat kuran öğrenciler, polisle çatıştı. Polis, havai fişek ve taş fırlatan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

Belçika'da geçen hafta en fazla olayın yaşandığı Liege şehrinde ise teyakkuz hali devam ediyor. Belediye Başkanı, kararıyla üç kişiden fazla toplanmanın hala yasak olduğu şehirde polis ekipleri okulların çevresinde nöbete devam ediyor. Buna rağmen bazı grupların okullarda kapı önünde barikat kurarak öğrenci ve öğretmenlerin okullara girmesine engel oldukları bildirildi.