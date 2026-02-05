Aziz İhsan Suç örgütü davasında sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısının talebine ilişkin sanık avukatları savunma yaptı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce davanın görülmesine devam edildi.

Savcılık 3 sanığın tahliyesini 30 sanığın tutukluluk halinin devamını talep etmişti

Duruşmanın ilk anlarında, tutuklu sanıkların durumlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhuriyet Savcısı, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu sanıklar Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş ile Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit'in tutuklulukta bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerini talep etmişti. Ayrıca savcılık, 30 sanığın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamını talep emişti.

Duruşmada süre tartışması yaşandı

Verilen aranın ardından savcılığın talebine ilişkin sanık avukatları savunma yaptı. Savunma öncesi mahkeme başkanı ve sanık avukatları arasında savunma yapma süresi tartışması yaşandı. Bu esnada, tutuklu bir sanığın avukatı heyete, tek olan avukatın 10 dakika, iki avukat olan kişilerin de toplam 15 dakika, 3 kişi olan avukatların ise toplam 20 dakika savunma yapmaları yönünde anlaştıklarını heyete iletti. Mahkeme başkanı, avukatların bu kararını kabul etti.

Ayrıca mahkeme başkanı, "Belki bugün tahliye olabilecek olanlar, yarın tahliye olacak. Bu gidişle yarın bile bitmeyecek. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Süre kısıtlaması getirmiyorum" dedi.

Tutukluluğunun devamı talep edilen sanıkların avukatları savunma yaptı

Tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar ise savunmasında, "Rıza Akpolat, kaçma şüphesi olmayan bir sanıktır. Delilleri karartma gibi bir durumu söz konusu değildir. Kimse kaçma şüphesi olan birinin avukatlığını yapmak istemez. Biz aklanmanın derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık İbrahim Halil Çalış'ın avukatı Cesim Yalçın, "Müvekkilim sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeli. İddia makamının tutukluluğun devamı talebine kesinlikle katılmıyoruz. Adli kontrol hükümleri uygulanmaksızın tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Müdürlüğü'ne elektronik postayla yapılan ihbarda Beşiktaş Belediyesi'ndeki ihalelerde firmalarının sahibi Aktaş'ın 100 milyon lira rüşvet dağıttığı öne sürülen Beşiktaş Belediyesinin görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Yankılıç'ın erkek kardeşi tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ın avukatı da savunma yaptı. Sanık avukatı Mehmet Can Seyhan, "Aile bağları üzerinden genişletilen bu suçlamaların son bulmasını talep ediyoruz, tahliyesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan bugün görülen duruşmada, tüm tutuklu sanık avukatlarının savunmaları tamamlandı.

Duruşmaya ara verildi

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının tutukluluk durumuna ilişkin beyanlarının değerlendirilmesi için duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından heyet, sanıklar hakkında ara kararını açıklayacak ve yargılamaya tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek. - İSTANBUL