Berlin'de Gazze İçin Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Berlin'de Gazze İçin Protesto

Berlin\'de Gazze İçin Protesto
25.07.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berlin'de yüzlerce kişi, Filistin'e destek ve Gazze'ye yardım için Mısır Büyükelçiliği önünde toplandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Mısır Büyükelçiliği önünde toplanarak, Refah Sınır Kapısı başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne ulaşan tüm yolların açılması ve Filistinli sivillere yardımların ulaştırılması için gösteri düzenledi.

Almanya'da yüzlerce kişi İsrail'in ambargosu altındaki Filistin'e destek için bir araya geldi. Başkent Berlin'deki Mısır Büyükelçiliği önünde polisin yoğun güvenlik önlemleri altında toplanan göstericiler, Gazze Şeridi'nde yaşanan açlığa dikkat çekmek için tencerelere ve tavalara vurarak eylemde bulundu. Göstericiler, "Gazze'deki açlığa, İsrail ablukasına ve sivillere yönelik saldırılara" tepki gösterdi.

"Refah Sınır Kapısı'nı Açın"

Gösteride, "Refah Sınır Kapısı'nı Açın", "Refah Sınır Kapısı'nı Açın Hayat Kurtarın", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Gazze'ye özgürlük" ve "Sessizlik Suç Ortaklığıdır" yazılı dövizler taşındı. Göstericiler, Alman hükümetinin İsrail'e askeri desteğini kınarken, silah ihracatının derhal durdurulması ve Gazze'ye acil insani yardımın erişmesi çağrısında bulundu. Konuşmacı olan bir kadın, göstericilerden aldığı "lavaş ekmeği" havaya kaldırırken, kalabalık hep bir ağızdan uzun süre "Gazze'de Ekmek Yok" sloganı attı.

Mısır'a çağrı

Gösteride sık sık İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atıldı. Yapılan konuşmalarda Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşmadığı her gün onlarca insanın öldüğü belirtildi. Bölgeye bir an önce gıda başta olmak üzere insani yardımların ulaştırılması gerektiğine dikkat çekilen konuşmalarda, Mısır hükümetine, Gazze Şeridi ile sınır olan "Refah Sınır Kapısı'nı açması" için çağrı yapıldı. Göstericiler, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye tepki gösterdi. Bir konuşmacı Hazreti Muhammed'in (S.A.S) "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, "eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hayatta olsaydı Gazze'dekiler açlıktan ölmezdi" diye konuştu. Bir gösterici de Sisi'nin resminin olduğu pankartın üzerine ayakkabılarını bıraktı.

Gazze'deki siviller gibi yerden un topladılar

Bir grup gösterici, Gazze'de hayatta kalmak için yere dökülen unları toplamaya çalışan sivillere dikkat çekerek, onlar gibi yerden un topladı. Gösteri olaysız sona erdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Almanya, 3-sayfa, berlin, Dünya, Mısır, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Berlin'de Gazze İçin Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi
İstanbul’u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99’a ulaştı İstanbul'u nem vurdu, bir ilçede yüzde 99'a ulaştı
Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti Yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev şirket iflas etti
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı

19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
10:09
65 yıl sonra Türkiye’ye iade edildi Kentte büyük heyecan
65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi! Kentte büyük heyecan
10:09
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
Mustafa Sandal bilinmeyen hastalığını ilk kez açıkladı
09:57
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
Pascal Nouma: Diskolar bitti, yaşlandık artık
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 22:09:08. #7.13#
SON DAKİKA: Berlin'de Gazze İçin Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.