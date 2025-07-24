Berlin'de Gazze Protestosu: 20 Gözaltı

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde 20 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mitte semtinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukasını protesto eden göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride polis bazı göstericilere yumruk ve tekme atarak müdahalede bulunurken, Berlin Polis Sözcüsü Florian Nath, 20 göstericinin gözaltına alındığını ve olaylarda 9 polisin de yaralandığını bildirdi. - BERLİN