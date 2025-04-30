Beşiktaş Belediyesi'nden Ortaköy'deki Kumpir İşletmelerine Denetim - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'nden Ortaköy'deki Kumpir İşletmelerine Denetim

Beşiktaş Belediyesi\'nden Ortaköy\'deki Kumpir İşletmelerine Denetim

Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'ndaki kumpir satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Rahatsızlık veren 4 işletme kapatıldı, 20 işletmeye ceza verildi.

30.04.2025 12:57  Güncelleme: 13:01
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Beşiktaş Belediyesi, Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde turistleri ve çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde bağırarak müşteri çekmeye çalışan 4 işletme süreli olarak kapatılırken, çok sayıda işletmeye de ceza yazıldı.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ortaköy Meydanı'ndaki esnafa yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan denetimlere, Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 esnafa da ceza yazıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, "Beşiktaş'ta huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermiyoruz. Ortaköy Meydanı'nda yaptığımız denetimlerde hanutçuluk yapan 4 işletmeyi kapattık. 20 işletmeye ise cezai işlem uyguladık. Kaymakamlığımızla iş birliği içinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"Hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz"

Ortaköy Zabıta Karakol Amiri Onur Özelci, "Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak komşularımızın ve misafirlerimizin huzuru için etkin bir şekilde dijital platformlar ve sosyal medya takip edilmekte, vatandaşlarımızın paylaşımları ihbar olarak değerlendirilip hızlıca aksiyon alınmaktadır. Hanutçuluk, yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur. Bu kapsamda; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak Ortaköy Meydanı'nda bulunan kumpir satışı yapan işletmeler hijyen, satışa arz edilen malzemelerin son kullanma tarihleri, tertip düzen, çığırtkanlık ve hanutçuluk yapmak suretiyle çevreye verilen rahatsızlıklar noktasında denetime tabi tutulmuş 20 işletme ile alakalı 5326 sayılı Kabahatler Kanununa istinaden hanutçuluk faaliyetleri konusunda cezai müeyyide uygulanmış 4 iş yeri kaymakamlık makamının olurlarıyla süreli olarak kapatılarak faaliyetten men edilmiştir. Beşiktaş'ta komşularımızın, hemşehrilerimizin, turistlerin; rahat rahat zaman geçirmesi için hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediyesi'nden Ortaköy'deki Kumpir İşletmelerine Denetim - Son Dakika

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