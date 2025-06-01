Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde yer alan bir apartmanda 30 Mayıs Cuma günü vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zilif Öztürk (39), Demet Çabuk'un (34) evine gitti.

Öldürülen Zilif Öztürk

ARKADAŞINI EKMEK BIÇAĞIYLA KATLETTİ

Uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı ve Öztürk'ü karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli'ne gitti.

Katil zanlısı Demet Çabuk

KARAKOLA GİDİP İTİRAF ETTİ

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

"NEDEN YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Zilif Öztürk

Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.