Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

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Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
01.06.2025 15:26
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Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
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Beşiktaş'ta bir matematik mühendisi, evine gelen barmaid arkadaşını ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra karakola giderek teslim olan mühendis ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi'nde yer alan bir apartmanda 30 Mayıs Cuma günü vahşet yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Zilif Öztürk (39), Demet Çabuk'un (34) evine gitti.

Mühendis, ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Öldürülen Zilif Öztürk

ARKADAŞINI EKMEK BIÇAĞIYLA KATLETTİ

Uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı ve Öztürk'ü karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli'ne gitti.

Mühendis, ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Katil zanlısı Demet Çabuk

KARAKOLA GİDİP İTİRAF ETTİ

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Mühendis, ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

"NEDEN YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Mühendis, ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Zilif Öztürk

Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • blackstyle man:
    İman yoksa her türlü kötülüğü yapabilecek bir varlıktır İNSANOĞLU. 44 16 Yanıtla
  • engin7976744:
    Barmen uyuşturucuya alıştırdı o da bedelini ödetti… Herşey normal 22 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Allah korkusu olmayandan her şey beklenir ahiret yokmuş gibi yaşayın ama en büyük suç sizi bu şekilde yetiştiren anne desen anne degil baba desen baba degil hayvan terbiyecinizde sıkıntı var 7 8 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    İyi b yemişsin 13 1 Yanıtla
  • Ers Çky:
    uyuşturucu varsa normaldir Allah milletimizi korusun bu beladan 11 1 Yanıtla
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