Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde yaya geçidinden geçmeye çalışan 80 yaşındaki kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14.02.2025 14:37
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Beşiktaş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre; yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), seyir halinde olan 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalmış, ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A. ise polis merkezine götürülmüştü. Kahveci'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş\'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • aragorn:
    bu hafriyat kamyonları tam Bir trafik canavarı 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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