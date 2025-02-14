Beşiktaş\'ta hafriyat kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

3.Sayfa

Zahide Yetiş\'e bir isim destek verdi, hem de çarpıcı sözlerle

Beşiktaş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza saat 11.00 sıralarında Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Edinilen bilgiye göre; yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Suzan Tuna Kahveci (80), seyir halinde olan 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalmış, ağır yaralanan talihsiz kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan kamyon şoförü Ekrem A. ise polis merkezine götürülmüştü. Kahveci'nin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.