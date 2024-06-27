Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Yangın Paniği

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Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda akşam saatlerinde yangın paniği yaşandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda akşam saatlerinde tadilat esnasında merdiven altındaki kablolardan yangın çıktı. Stattan yükselen alevler kameraya yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü. - İSTANBUL