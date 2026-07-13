Beykoz Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' davasında 1 sanık tahliye edildi

Beykoz Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' davasında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar verildi.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' davasında görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanık hakim karşısına çıktı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Uğur İnci, Veli Gümüş ve Havva Dindar kakıldı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme, yeni başlatılan soruşturmanın iddianamesinin de mahkemeye sunulmasının bekleneceğini ve bugün kararın açıklamayacağını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Uğur İnci'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. - İSTANBUL