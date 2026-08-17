Beykoz'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da Kaza: 3 Yaralı

Beykoz\'da Kaza: 3 Yaralı
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Hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak otomobile çarptı, trafik aksadı, 3 kişi yaralandı.

Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bankete düşüp sekerek karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

? Kaza, saat 01.30 sıralarında Beykoz Dereseki Riva Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EGU 832 plakalı hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bankete düştü. Banketten hızla sekerek karşı şeride geçen kamyon, o sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 34 EER 55 plakalı otomobille çarpışarak aracı sıkıştırdı. Yaşanan şiddetli çarpışmanın ardından karayolu trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

?Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

?Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan kamyon ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

?Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beykoz'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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