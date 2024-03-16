Beylikdüzü'nde bir hırsız, farklı günlerde gittiği iki ayrı marketten çaldığı ürünleri çantaya doldurarak, diğerinde ise göğsüne saklayarak kaçtı. Şüpheli ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde iki ayrı markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, farklı günlerde iki ayrı markete giden şüpheli, reyonlardaki ürünleri gözüne kestirdi. İlk girdiği marketteki ürünleri çantasına doldurarak çalan hırsız, diğer markette ise göğsüne saklayarak olay yerinden uzaklaştı. Bir kadın market çalışanı, hırsızdan şüphelendi ve çantasına bakmak istedi. Hırsız çantanın boş olan gözünü gösterdi. Market çalışanı şüphe üzerine güvenlik kameralarını incelediğinde, hırsızlık anlarının anbean kaydedildiğini gördü. Market çalışanlarının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli F.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Hırsız kameralara yakalandı
İki markette de meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin, ilk girdiği markette ürünleri çantasına doldurduğu, diğerinde ise göğsüne sakladığı görülüyor. Öte yandan, market çalışanın şüphelenerek durdurduğu şüphelinin çantasının boş gözünü gösterdiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Hırsızlık Yapan Şüpheli Kameralara Yakalandı - Son Dakika
Diyarbakır'da yasadışı bahis çetesi üyelerine yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-24' operasyonunda 51 şüpheliden 25'i tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan 6 aylık takip sonucunda çetenin lideri ve faaliyetleri deşifre edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddisk ele geçirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyonlar sonucunda Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İ.S.Ö. ve Ü.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda 600 adet sentetik ecza hap, 5 gram kubar esrar, 1 adet kubar esrar sigarası sarma çarşafı, 57 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ve 29 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da bir alışveriş merkezinden çalınan 20 bin lira değerindeki dronun şüphelileri, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde 'Bursa'nın manzarası güzel, o yüzden dron ile bakmak için çaldık' dedi. Tutuklama ve ev hapsi cezası verilen şüpheliler mahkemeye sevk edildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde, belediye başkanının makam aracına izinsiz binen 5 genç, aracın motor kaputunu açarak fotoğraf çekti. Olayın ardından başkan şikayetçi oldu ve jandarma inceleme başlattı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Suruç Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şüpheli, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Survivor'da şiddet uyguladığı için diskalifiye olan Pınar'ın elenmesini kutlayan Sema'ya Pınar'ın eşi cevap verdi. Eş, Sema'yı hedef alarak dansöz karakterli insanların adayı pavyona dönüştürdüğünü söyledi. Sema ise eşin kendisini yıllardır ekmek yediği yerden vurduğunu belirterek cevap verdi.
Tekirdağ'da yapılan jandarma operasyonlarında bonzai, esrar ve tabancalar ele geçirildi. Çorlu Kazımiye Mahallesinde yapılan aramada 113 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet kilitli demir kasa ve 2 bin 300 TL para bulundu. Ayrıca, Çorlu Açık Cezaevinden firar eden bir şahıs yakalandı ve yanında 700 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Süleymanpaşa Bahçelievler Mahallesi'nde ise bir şahsın aracında tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-15 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan 23 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrikli motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan şahıslardan biri tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?