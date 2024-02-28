Beylikdüzü'nde tartıştığı komşusunu önce bıçakladı sonra arabasını yaktı
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada taraflardan birisi diğerini önce bıçakladı sonra aracını ateşe verdi. Şüpheli şahıs yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli şahıs komşusunu bıçakla yaraladı. Şahıs ardından adamın aracına balata spreyini dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan aracı söndürürken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
"Gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı"
Yaşananlara şahit olan Nazlıcan Yılmaz isimli vatandaş " Ben yukarıdan geliyordum. Bir ses duydum. Bağırıyordu. Sonra aşağı baktım. Arabaya taş attığını gördüm. Annesi ya da herhangi bir akrabası durdurmaya geldi ama bir şey yapamadı. Sonra çocuk gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı. Bende acilen polisi aradım. Polis geldi ama çocuk berbat bir haldeydi. Üstü yoktu yere diz çöküyordu. Kendinde değildi kısacası. Sonrasında zaten polis ve itfaiye geldi. Arabanın önünde başka arabalar vardı. Hepsini çektiler. Çok garip bir durum" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde komşu kavgası: Bıçaklama ve araç yakma olayı - Son Dakika
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?