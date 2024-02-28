Beylikdüzü'nde komşu kavgası: Bıçaklama ve araç yakma olayı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde komşu kavgası: Bıçaklama ve araç yakma olayı

Beylikdüzü'nde iki komşu arasında çıkan tartışmada bir şahıs, komşusunu bıçakladıktan sonra aracını ateşe verdi. Şüpheli şahıs yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olayın detaylarına göre, tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli şahıs, komşusunu bıçakla yaraladı ve ardından aracını ateşe verdi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve çalışmalar başlatıldı. Görgü tanığına göre, şahıs gazı aldıktan sonra arabayı ateşe vermişti.

28.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:38
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Beylikdüzü'nde tartıştığı komşusunu önce bıçakladı sonra arabasını yaktı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada taraflardan birisi diğerini önce bıçakladı sonra aracını ateşe verdi. Şüpheli şahıs yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken öfkeli şahıs komşusunu bıçakla yaraladı. Şahıs ardından adamın aracına balata spreyini dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan aracı söndürürken polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan yaralı şahıs ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"Gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı"

Yaşananlara şahit olan Nazlıcan Yılmaz isimli vatandaş " Ben yukarıdan geliyordum. Bir ses duydum. Bağırıyordu. Sonra aşağı baktım. Arabaya taş attığını gördüm. Annesi ya da herhangi bir akrabası durdurmaya geldi ama bir şey yapamadı. Sonra çocuk gazı aldı ve gözümün önünde arabayı yaktı. Bende acilen polisi aradım. Polis geldi ama çocuk berbat bir haldeydi. Üstü yoktu yere diz çöküyordu. Kendinde değildi kısacası. Sonrasında zaten polis ve itfaiye geldi. Arabanın önünde başka arabalar vardı. Hepsini çektiler. Çok garip bir durum" dedi.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İtfaiye, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde komşu kavgası: Bıçaklama ve araç yakma olayı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde komşu kavgası: Bıçaklama ve araç yakma olayı - Son Dakika
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