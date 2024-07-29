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Beylikdüzü'nde köpekler kadına saldırdı: O anlar güvenlik kamerasında

Köpeklerin saldırı sonucu kaçarken yere düşen kadın faciadan döndü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde işe giden kadına yolda köpekler saldırdı. Kadın, saldıran köpeklerden kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi 63. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe giden kadını fark eden sahipsiz köpekler, kadının üzerine doğru koşmaya başladı. Üzerine koşan köpeklerden korkan kadın, kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Kadının üzerine koşan köpek, kadın yere düşünce herhangi bir zarar vermeden oradan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Belirli bir saatten sonra köpeklerden dolayı sokakta yürümenin zorlaştığını ifade eden çevre sakini Osman Şahinler, "Bu olay sadece bize denk gelen. Burada bir grup köpek var, devamlı bunu yaşıyoruz. Motorcuların arkasından, kadınların arkasından koşuyor. Bir grup var burada en son kameraya da yansıdı. Biz de fark ettik içerideki güvenlik arkadaşımız kadına da yardımcı oldu. Sürekli oluyor bu. Hele gece ıssız olduğu zaman sürekli yaşanan bir şey. Issız olduğu zaman hele saat 20.00'den sonra mümkün değil buradan geçmeniz" dedi.