Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Beylikdüzü'nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar panik yarattı. Metrobüs şoförü dumanları fark ederek yolcuları tahliye etti. Olayın ardından trafik oluştu ancak metrobüs güvenli alana çekilerek seferler normale döndü.

17.05.2024 22:41
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Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İSTANBUL - Beylükdüzü'nde seyir halindeki metrobüsün arka kısmından yükselen dumanlar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yolcular panikle boşaltılırken, dumanların çıktığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Zincirlikuyu - Beylikdüzü seferini yapan metrobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere rampasından çıkan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle trafik oluştu. Metrobüsün, Beylikdüzü istasyonunda güvenli alana çekilmesiyle seferler normale döndü. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların çıktığı ve bir süre sonra ise dumanların yükseldiği metrobüs çekici ile oradan kaldırılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi - Son Dakika

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