Beyoğlu'nda Bıçaklama Davası: Sanık Akıl Sağlığı Kontrolü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda Bıçaklama Davası: Sanık Akıl Sağlığı Kontrolü

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayan sanığın akıl sağlığı raporu istenildi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

30.01.2025 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan sanık hakim karşısında: "Polisin herhangi bir yaralanması olmadı"

Mahkeme, sanığın akıl sağlığının olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti

İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis memuruna görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve ensesinden bıçaklayarak kaçan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Polisin herhangi bir yaralanması olmadı" derken, annesi oğlunun şizofren hastası olduğunu belirterek, "Polisleri paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor" dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığının olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 12 Ekim 2024'de polis memuru R.Ş.'ye görevini yaptığı sırada arkasından yaklaşan ve 'sustalı' bıçakla ensesinden bıçaklayarak yaralayan sanık Oytun Ilgar'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oytun Ilgar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Müşteki polis memuru R.Ş. ile sanık avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

"Polisin herhangi bir yaralanması olmadı"

Duruşmada savunma yapan sanık Ilgar, "Polisler bana komplo kurdu, başımdan yaralandım. Kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Polisin herhangi bir yaralanması olmadı." şeklinde konuştu.

"Görevlimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama girip boynumdan beni bıçakladı"

Müşteki polis memuru R.Ş. ise ifadesinde, "Olay günü görev yaptığım sırada sanığı bir kaç kez gördüm, madde kullanıyordu. Tuhaf hareketleri vardı ancak kimseye taşkınlığı olmadığı için herhangi bir işlem yapmadım. Görevlimle ilgili telefonuma baktığım sırada sanık ansızın arkama girip boynumdan beni bıçakladı" dedi.

"Polisleri paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor"

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen B.K. ise "Oğlum ileri seviye şizofren hastasıdır. Kimseyi tanımıyor, tedavi olması lazım. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Akıl sağlığının olup olmadığı tespit edilecek

Alınan savuma ve ifadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oytun Ilgar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanığın cezai ehliyetini azaltan veya ortadan kaldıran bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına da hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay günü polis memuru R.Ş.'nin İstiklal Caddesi'nin tünel girişinde görevini yaptığı, bu sırada şüpheli Oytun Ilgar'ın arkadan yaklaştığı, elindeki taşıması yasak olan bıçakla üzerinde polis yeleği bulunan müştekinin ense kısmına vurup kaçtığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Oytun Ilgar'ın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız bıçak bulundurma' suçlarından toplamda 13 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Beyoğlu, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Bıçaklama Davası: Sanık Akıl Sağlığı Kontrolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 02:05:40. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Bıçaklama Davası: Sanık Akıl Sağlığı Kontrolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.