Beyoğlu'nda freni boşalan ticari taksi orta refüje çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Beyoğlu'nda freni boşalan ticari taksi orta refüje çıktı

Beyoğlu\'nda freni boşalan ticari taksi orta refüje çıktı

Beyoğlu'nda bir ticari taksi içerisinde turist yolcuları taşıdığı esnada freni boşalınca kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken turistler hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

30.08.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda bir ticari taksi içerisinde turist yolcuları taşıdığı esnada freni boşalınca kontrolünü kaybederek orta refüje çıktı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken turistler hafif şekilde yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde iki kadın bir erkek turistle seyir halinde olan 34 TAT 68 plakalı ticari taksi kazaya karıştı. İddiaya göre Şişhane'de rampa aşağı indiği esnada freni patlayan taksi önce demir bariyerleri yıkmasının ardından orta refüje çıktı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan turistler büyük panik yaşadı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemede bulunurken sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahalede bulundu. Daha sonra hafif yaralı turistleri polis ekiplerinin yardımıyla tedbir amaçlı olarak başka bir ticari taksiyle hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu, 3-sayfa, turist, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda freni boşalan ticari taksi orta refüje çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
15:02 Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
14:52 Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı Eski eş Sinem Ayyıldız’ın beğendiği yorum dikkat çekti Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti
14:49 Mesut Özil’in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:14 Sanayide dehşet Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar Sanayide dehşet! Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 09:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda freni boşalan ticari taksi orta refüje çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement