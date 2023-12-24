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Beyoğlu'nda Manava Silahlı Saldırı

Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, cadde üzerindeki bir manavdan alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ateş açan şahısları yakalayarak gözaltına alırken, saldırının manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu\'nda Manava Silahlı Saldırı
24.12.2023 - 10:26,
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Beyoğlu'nda motosikletli iki saldırgan, cadde üzerindeki bir manavdan alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ateş açan şahısları yakalayarak gözaltına alırken, saldırının manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu Kulaksız'da geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda cadde üzerinde motosikletle seyreden kasklı ve cerrahi maskeli iki şahıs, bir manavı hedef aldı. İleriden bir tur atan şahıslardan biri silahını çekerek manava 5 el ateş açtı. Saldırının ardından saldırganlar kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde kurşunların isabet etmesi sonucu maddi hasar meydana geldi. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar cadde üzerinde yürüdüğü ve alışveriş yaptığı esnada motosikletli saldırganlar ateş açıyor. Sesleri duyan vatandaşlar panik yaşıyor.

Manavda alışveriş yapan kişiye saldırı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, iş yeri çalışanı Taner Ç.'nin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının, manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda saldırıda bulunan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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