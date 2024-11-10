Beyrut\'ta İsrail Saldırısı: 23 Ölü, 7\'si Çocuk

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Almat'a düzenlediği saldırıda can kaybı 7'si çocuk olmak üzere 23'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Almat kasabasındaki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'si çocuk olmak üzere 23'e yükseldiğini belirtti. Bakanlık, yaralı sayısının da 6 olduğunu aktardı. - BEYRUT