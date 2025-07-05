Batman'da hakkında arama kararı bulunan 34 yaşındaki H.İ., polisi görünce kaçmaya çalıştı ve daha sonra kendini bıçakla rehin aldı. Şahıs, 2 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, GAP Mahallesi'nde araması bulunan ve polis ekiplerince fark edilen H.İ., kaçarak bir apartmanın giriş katına sığındı. Burada kendini bıçakla rehin alan H.İ., polis ekiplerinin 2 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olup gözaltına alındı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bıçakla rehin alan şüpheli 2 saat sonra teslim oldu - Son Dakika
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